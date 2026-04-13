Prato il colpaccio bellissimo e meritato

Nel match tra Foligno e Prato, i toscani hanno conquistato una vittoria per 2-0, grazie a una prestazione convincente. La formazione ospite ha schierato un 4-3-3 con Rossi tra i pali e una linea difensiva composta da Cichy, Sbraga e Grea, quest’ultimo sostituito da Pellegrini al 77’. A centrocampo, Settimi, Ceccuzzi e Ferrara hanno controllato il gioco, mentre in attacco Khribech e Tomassini sono stati sostituiti rispettivamente da Pupo Posada e Manfredi al 72’.

Foligno 0 Prato 2 Foligno (4-3-3): Rossi; Cichy, Sbraga, Grea (dal 77’ Pellegrini), Falasca; Settimi, Ceccuzzi, Ferrara; Khribech (dal 72’ Pupo Posada), Tomassini (dal 72’ Manfredi), Sylla. A disposizione: Mazzoni, Cottini, Quendro, Marchetti, Della Spoletina, Bosi. All. Manni. Prato (3-5-2): Furghieri; Berizzi, Polvani, Risaliti; Limberti (dall’80’ Corsa), Lattarulo (dal 72’ Greselin), Fiorini, Andreoli (dall’85’ Atzeni), D’Orsi (dal 93’ Boccardi); Rossetti, Verde (dal 75’ Mencagli). A disposizione: Stomeo, Zanon, Mancioppi, Trombino. All. Lamma. Arbitro: Tedesco di Battipaglia, coadiuvato dagli assistenti Di Marco di Palermo e Nigrelli di Barcellona Pozzo di Gotto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, il colpaccio bellissimo e meritato La Zenith a un passo dal colpaccio meritatoPro Livorno Sorgenti 1Zenith Prato 1 PRO LIVORNO SORGENTI: Rosini, Faye (83’ Puccetti), Giubbolini, Montecalvo (62’ Bani), Nannetti (83’ Bottoni),... Hockey Prato corsaro: colpaccio a FollonicaOttava vittoria in nove gare, primo posto difeso dall’assalto del Pumas Viareggio.