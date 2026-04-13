Potenziata al Policlinico di Modena l’attività di embolizzazione delle arterie uterine

Al Policlinico di Modena è stata rafforzata l’attività di embolizzazione delle arterie uterine per il trattamento della fibromatosi uterina. Questa fase di potenziamento è stata possibile grazie a una collaborazione più stretta tra i team di Ginecologia, guidati dal Professor Antonio La Marca, e di Radiologia. La modifica organizzativa mira a migliorare l’efficienza e la qualità delle procedure eseguite presso la struttura.

È stata potenziata al Policlinico di Modena l’attività di embolizzazione delle arterie uterine per il trattamento della fibromatosi uterina, grazie a una più stretta integrazione organizzativa tra l’équipe di Ginecologia, diretta dal Professor Antonio La Marca e i colleghi della Radiologia.🔗 Leggi su Modenatoday.it Pasqua, prime dolci donazioni per i bambini ricoverati al Policlinico di ModenaIniziano ad arrivare le donazioni pasquali nei reparti di Pediatria, Chirurgia Pediatrica e Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Modena. I supereroi arrivano al Policlinico di Modena e portano strumenti per la Chirurgia PediatricaIl Team Enjoy replica l’iniziativa legata al carnevale, stavolta acquistando anche dei sistemi di illuminazioni per sala operatoria con il supporto... Potenziata al Policlinico di Modena l’attività di embolizzazione delle arterie uterine