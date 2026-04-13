Potenziata al Policlinico di Modena l’attività di embolizzazione delle arterie uterine
Al Policlinico di Modena è stata rafforzata l’attività di embolizzazione delle arterie uterine per il trattamento della fibromatosi uterina. Questa fase di potenziamento è stata possibile grazie a una collaborazione più stretta tra i team di Ginecologia, guidati dal Professor Antonio La Marca, e di Radiologia. La modifica organizzativa mira a migliorare l’efficienza e la qualità delle procedure eseguite presso la struttura.
È stata potenziata al Policlinico di Modena l’attività di embolizzazione delle arterie uterine per il trattamento della fibromatosi uterina, grazie a una più stretta integrazione organizzativa tra l’équipe di Ginecologia, diretta dal Professor Antonio La Marca e i colleghi della Radiologia.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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