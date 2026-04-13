Potenziamento e connessione urbana la futura stazione di Mestre | VIDEO

È stato avviato l’iter per la costruzione della nuova stazione ferroviaria di Mestre, un progetto che prevede circa cinque anni di lavori. Durante i primi tre anni, sarà operativa una stazione temporanea, poiché gran parte dell’attuale struttura verrà demolita. Il progetto punta a migliorare la connessione urbana e potenziare l’infrastruttura di trasporto nella zona.

La realizzazione della futura stazione ferroviaria di Mestre passa alla fase operativa. Serviranno cinque anni di cantieri e nel primo periodo, per almeno tre anni, sarà allestita una stazione provvisoria, dato che il fabbricato attuale sarà in gran parte demolito. Rete ferroviaria italiana ha.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Via ai cantieri per la nuova stazione di MestreSono partiti i cantieri della nuova stazione di Mestre (Venezia): l'investimento per il nuovo hub intermodale vale 98 milioni e, oltre alla stazione... Dal 5 all'8 marzo chiusura di 72 ore per la stazione di Bari Centrale: "Lavori potenziamento tecnologico"Sarà un inizio marzo non senza difficoltà per i pendolari in Puglia: la stazione centrale di Bari sarà chiusa dal 5 all'8 per 72 ore.