Poste Italiane in Irpinia webinar di educazione finanziaria

Poste Italiane organizza anche questa settimana due webinar dedicati all’educazione finanziaria per i cittadini dell’Irpinia. Gli incontri si svolgono online e affrontano temi legati alla pianificazione delle finanze personali. L’iniziativa prosegue con l’obiettivo di fornire strumenti pratici e informazioni utili per migliorare la gestione del denaro. Gli appuntamenti sono aperti a chi desidera approfondire argomenti di finanza di base in modo accessibile e diretto.

Proseguono gli appuntamenti in modalità webinar di Poste Italiane per i cittadini dell’Irpinia. Anche questa settimana sono previste due giornate di incontro su argomenti fondamentali per una corretta pianificazione finanziaria.Calendario e tematicheSi inizia domani, martedì 14 aprile, con un.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Poste Italiane, in Irpinia webinar di educazione finanziaria anche in modalità LISPoste Italiane rinnova il progetto di educazione finanziaria con l’obiettivo di diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale. Poste Italiane, webinar di educazione finanziaria: come partecipareProseguono per i cittadini irpini gli appuntamenti di Educazione Finanziaria in modalità webinar.