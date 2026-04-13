Popolazione in crescita ma grazie agli immigrati

Negli ultimi dodici mesi la popolazione della provincia è aumentata, passando da circa 302.000 a circa 303.000 residenti. Questo incremento si deve principalmente all’afflusso di immigrati, che ha contribuito a contrastare il calo demografico in atto da anni. I dati diffusi dall’ufficio statistico mostrano come la crescita sia legata soprattutto a questa componente, mentre il numero di nascite e di residenti di lunga data si mantiene stabile o in diminuzione.

Rallenta il calo demografico che da anni interessa la nostra provincia: tra inizio gennaio 2025 e inizio gennaio 2026 i residenti sono passati da 302.030 a 301.689, 341 in meno. Si tratta sempre di una riduzione, ma rispetto ai veri e propri crolli di qualche anno fa, quando si perdevano mediamente 1.500 residenti l’anno, è una buona notizia. Si intende: non certo perché aumentano le nascite, che anzi continuano a diminuire (da 1.802 nel 2024 a 1.746 nel 2025), ma in forza di un saldo positivo tra immigrati dall’estero e emigrati per l’estero (+ 1.715). In questo scenario, Macerata ha visto crescere i suoi abitanti da 40.585 a 40.689, 104 in più.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Popolazione in crescita ma grazie agli immigrati Più morti che nati nel Viterbese, la popolazione cresce solo grazie agli stranieriIl bilancio Istat dei primi undici mesi del 2025 conferma il record negativo di natalità, compensato solo dai nuovi residenti dall'estero ????I dati... Mercato moto: crescita del 22,3% a marzo grazie agli scooterIl primo trimestre del 2026 si è rivelato piuttosto positivo per il mercato italiano delle due ruote a motore, un risultato dovuto in gran parte al... 10 Best UK Cities For Immigrants To Call Home