Pontedera game over Retrocessi in Serie D Ko con il Ravenna e l’incubo diventa realtà

Il Pontedera ha subito una sconfitta per 1-0 contro il Ravenna, risultato che ha sancito la retrocessione in Serie D. La gara si è conclusa con un gol decisivo nei primi minuti del secondo tempo, segnato da un giocatore del Ravenna. La formazione locale ha schierato un 4-3-1-2, con alcune sostituzioni avvenute nel corso del secondo tempo. La sconfitta ha portato alla conseguente perdita della categoria per il team toscano.

PONTEDERA 0 RAVENNA 1 PONTEDERA (4-3-1-2): Biagini; Cerretti, Fancelli, Sapola, Raychev (34’ st Wagner); Faggi, Caponi, Mbambi (26’ st Paolieri); Kabashi (34’ st Beghetto); Yeboah (19’ st Vitali), Nabian. A disp: Strada, Saracco, Giacomelli, Emmanuello, Teixeira, Manfredonia, Pietrelli, Lugano. All. Braglia RAVENNA (3-5-2): Poluzzi; Donati, Esposito, Bianconi (41’ st Scaringi); Da Pozzo (36’ st M.Mandorlini), Lonardi, Viola (29’ st Corsinelli), Tenkorang, Rrapaj; Fischnaller (36’ st Spini), Okaka (29’ st Motti). A disp: Stagni, Morigi, Di Marco, Bani, Zakaria, Italeng. All. A. Mandorlini Arbitro: Diop di Treviglio Marcatore: 22’ st Da Pozzo Note: spettatori 810; ammonito Faggi; angoli 1 a 3 Pontedera (PI) – Adesso è finita davvero.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pontedera game over Retrocessi in Serie D. Ko con il Ravenna e l’incubo diventa realtà Io sono Farah, l’incubo peggiore diventa realtà: “Cosa fanno a Kerim”Le prossime puntate di Io sono Farah si preannunciano cariche di pathos e colpi di scena, con una tensione che cresce scena dopo scena e che rimette... Calcio serie C, il Ravenna condanna il Pontedera alla retrocessione. Al Grifo basta un punto per salvarsiIl campionato di serie C girone B emette il verdetto: il Pontedera, sconfitto in casa 1-0 dal Ravenna, retrocede in D.