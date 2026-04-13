Pontecorvo Fiera Agricola Basso Lazio Successo clamoroso

La Fiera Agricola del Basso Lazio si è conclusa con un afflusso di visitatori molto superiore alle previsioni. Nella giornata di domenica sono stati registrati circa 30 mila ingressi, evidenziando una partecipazione record rispetto alle edizioni precedenti. La manifestazione si è svolta a Pontecorvo e ha attirato un numero elevato di pubblico, confermando il forte interesse per le attività agricole e le esposizioni presenti.

“Un successo clamoroso. Nessuno poteva immaginare un così elevato numero di visitatori. Nella sola giornata di domenica abbiamo contabilizzato 30.000 presenze, grazie anche al richiamo delle gare equestri e alle esibizioni dei trattori. Un fiume umano ha invaso da venerdì fino a domenica il.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Pontecorvo, fiera agricola del Basso LazioTORNA LA GRANDE FIERA AGRICOLA DEL BASSO LAZIO! Segnate le date: 10, 11 e 12 Aprile 2026 per l'evento più atteso del settore agricolo e zootecnico... Fiera Agricola Caserta, successo all’A1 Expò per la XIX edizioneCrescono le presenze all’evento: +15% rispetto al 2025 È stata un successo la diciannovesima edizione di Fiera Agricola, svoltasi dal 6 all’8 marzo...