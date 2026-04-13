Ponte del 25 aprile a due ore da Roma un evento che cambia il volto di un borgo

Durante il ponte del 25 aprile, a due ore da Roma, si è verificato un evento che ha trasformato l'aspetto di un borgo. L'evento ha attirato numerosi visitatori e ha portato alla luce aspetti inediti del territorio. La giornata ha visto momenti di aggregazione e interesse per le tradizioni locali, contribuendo a far conoscere meglio la zona anche a chi non era familiare con essa. La situazione ha suscitato attenzione tra gli abitanti e le autorità locali.

Ponte 25 aprile: a due ore da Roma un borgo si trasforma con un evento unico tra colori, atmosfere e tradizioni che attirano visitatori. Basta andare fino a Castiglione del Lago, un borgo affacciato sul Lago Trasimeno, dove proprio nel ponte del 25 aprile e 1° maggio va in scena la 56ª edizione della Festa del Tulipano. In programma dal 24 aprile al 2 maggio 2026, non si tratta di una semplice manifestazione floreale, ma di un evento spettacolare in cui milioni di tulipani freschi vengono utilizzati per rivestire giganteschi carri allegorici. LEGGI ANCHE: — Ad un’ora e mezza da Roma c’è il più grande museo in Europa dedicato al vino: dentro troverai anche una ‘cattedrale’ Ogni dettaglio è curato a mano dai volontari, che applicano i petali uno a uno fino a creare superfici compatte, morbide e incredibilmente scenografiche.🔗 Leggi su Funweek.it Trenitalia, più collegamenti in Campania per Pasqua e il ponte del 25 aprilePiù treni e più posti disponibili in Campania in vista delle festività pasquali e del ponte del 25 aprile. Leggi anche: Trentinara cambia volto dal Borgo d’Amore a capitale dell’arte contemporanea nel Cilento