Negli ultimi giorni si sono segnalate nuove polpette avvelenate in via di Curigliana, generando preoccupazione tra i residenti e i proprietari di animali domestici. Il fenomeno dei bocconi tossici si verifica periodicamente e coinvolge spesso spazi pubblici frequentati da cani o persone, come parchi e aree di sgambo. La presenza di questi avvelenamenti ha portato a segnalazioni alle autorità competenti, che stanno indagando sulla vicenda.

Il fenomeno dei bocconi avvelenati, purtroppo, si ripresenta ciclicamente. Un fenomeno allarmante, che riguarda sia le aree pubbliche, come parchi, passeggiate frequentate da cani o aree di sgambo. In alcuni casi, si registrano polpette letteralmente lanciate nei giardini di casa dove vivono i cani. E proprio questo è ciò che è successo a Ponsacco. Venerdì scorso in Via Curigliana (è la via dietro l’enoteca Le Melorie che porta al maneggio e al campo sportivo di Le Melorie) alcuni cittadini si sono trovati una polpetta avvelenata nel giardino, proprio davanti il portone di casa. Per fortuna è stata vista in tempo e il cane non l’ha ingerita. Circa un mese fa un simile evento è avvenuto, sempre nella stessa zona, e il cane – da quanto abbiamo appreso – in quel caso purtroppo l’ha ingerita ma per fortuna si è salvato.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Polpette avvelenate in giardino. Nuovo allarme in via di Curigliana

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