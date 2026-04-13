Polizia entra in casa di una 91enne che non risponde al telefono | era troppo impegnata a giocare ai videogame

Una donna di 91 anni in Ohio non rispondeva alle chiamate di controllo e, preoccupati, le forze dell’ordine sono intervenute nella sua abitazione. Quando sono entrati, hanno trovato l’anziana impegnata a giocare a un videogioco e a cercare di battere il suo record. La donna, così, si è mostrata troppo concentrata sull’attività digitale per rendersi conto delle chiamate e del citofono.

Paura in Ohio per una 91enne che non rispondeva al servizio di controllo. Quando la polizia ha fatto irruzione in casa, però il sospiro di sollievo: l'anziana signora era solo troppo concentrata a battere il proprio record a un videogame per accorgersi di citofono e telefoni.🔗 Leggi su Fanpage.it Il cervello in scatola che ha imparato a giocare ai videogameA febbraio la startup australiana Cortical Labs ha annunciato che un computer organico – fatto di duecentomila cellule cerebrali umane impiantate su... Non risponde al telefono, trovato morto in casa: shock in ItaliaLa comunità di San Benedetto del Tronto è stata scossa da un tragico evento che ha lasciato tutti senza parole.