Pogacar soccombe al fango | 3 forature e il sogno infranto a Roubaix

Durante la Parigi-Roubaix, Tadej Pogacar ha subito tre forature che hanno compromesso la sua performance. Nonostante gli sforzi per recuperare terreno, il ciclista sloveno ha concluso la corsa al secondo posto, dietro Wout Van Aert. La corsa è stata caratterizzata da numerosi incidenti tecnici e da una volata finale che ha deciso il risultato. Pogacar ha così visto sfumare il suo obiettivo di completare il ciclo delle Classiche Monumento.

Il sogno di Tadej Pogacar di completare il set delle Classiche Monumento con la Parigi-Roubaix si è fermato al secondo gradino del podio, dopo una corsa segnata da imprevisti tecnici e una volata decisiva persa contro Wout Van Aert. Il fuoriclasse sloveno dell'UAE Emirates ha dovuto fare i conti con tre forature che lo hanno costretto a cambiare mezzo per tre volte, arrivando allo sprint finale con una condizione fisica compromessa. Tra guasti meccanici e fatica accumulata nel cuore della corsa .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pogacar soccombe al fango: 3 forature e il sogno infranto a Roubaix Leggi anche: Il pavé non perdona, forature in serie alla Roubaix,: Pogacar, Van der Poel, Ganna Leggi anche: L’eterno secondo batte il marziano: Wout Van Aert re della Parigi-Roubaix delle forature, Pogacar beffato Tadej Pogacar trionfa al Giro delle Fiandre. E ora la Parigi-Roubaix