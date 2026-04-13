Plusdotazione cognitiva da Bolzano un vademecum per scuole e famiglie

A Bolzano è stato pubblicato un vademecum dedicato alle scuole e alle famiglie per affrontare la plusdotazione cognitiva. Questa condizione, che si manifesta già nei primi anni di vita con capacità elevate di apprendimento e creatività, spesso non riceve l’attenzione che merita nel sistema scolastico. Il documento intende fornire indicazioni pratiche per riconoscere e gestire questa condizione, ancora poco visibile nelle modalità di supporto educative.

La plusdotazione cognitiva resta una condizione spesso poco visibile nel sistema scolastico, nonostante si manifesti già nelle prime fasi dello sviluppo con elevate capacità di apprendimento, pensiero e creatività. A richiamare l’attenzione sul tema è il Sovrintendente scolastico di Bolzano, Vincenzo Gullotta, in occasione della presentazione di un nuovo vademecum dedicato. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Plusdotazione: Legge, Scuole e FuturoInterrogazione Gemini GOOGLE di Claudio Quintano (*) Paolo Mazzocchi (**) e Antonio D’Amaro(***)con sottomissione del testo “Indovina chi c’è in... 70 famiglie respinte: Bolzano sotto pressione per l’accoglienza forzataIl capoluogo altoatesino si trova di fronte a una sfida imprevista che mette alla prova la capacità di accoglienza locale.