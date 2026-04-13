Pista di atletica Arrivano 230mila euro

Un finanziamento di 230mila euro dalla Regione arriverà per il centro sportivo di Desio, destinato alla riqualificazione della pista di atletica. Il progetto complessivo ha un costo di 780mila euro e rientra tra le iniziative sostenute con fondi regionali per lo sport. La somma sarà destinata ai lavori di ristrutturazione e miglioramento dell’impianto, che si trovano ancora in fase di pianificazione.

Soldi in arrivo dalla Regione per lo sport in città. Tra i progetti finanziati c’è anche la riqualificazione della pista di atletica del centro sportivo di Desio, che ottiene un contributo di 230mila euro a fronte di una spesa di 780mila. Le risorse arrivano dal Bando Impianti Sportivi 2025, la misura regionale dedicata all’ammodernamento e alla messa in sicurezza delle strutture sportive lombarde. La Giunta regionale ha infatti approvato un incremento della dotazione complessiva: da 30 a oltre 33 milioni di euro. "La Linea 1 del bando, dedicata ai piccoli interventi, ci consentirà di cofinanziare 17 Comuni", ha spiegato Federica Picchi (foto), sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pista di atletica. Arrivano 230mila euro Castelfranco di Sotto: 300mila euro di finanziamento regionale per una nuova pista di atleticaContributo di 300mila euro dalla Regione Toscana al Comune di Castelfranco di Sotto per la realizzazione di una nuova pista di atletica presso... Arrivano fondi per 995 mila euro dal ministero per la pista ciclabile di Presicce-AcquaricaIl percorso in questione collegherà la Masseria Celsorizzo al Convento di Santa Maria degli Angeli, unendo il parcheggio nei pressi della scuola...