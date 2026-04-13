Pilota vuole vedere casa sua dall' alto e scende a bassa quota

Un incidente aereo si è verificato nei cieli di Vestmannaeyjar, in Islanda, con un velivolo della compagnia Icelandair che ha sceso a bassa quota per sorvolare la cittadina. La manovra ha suscitato sconcerto tra i residenti e preoccupazione tra le autorità locali. Nessun dettaglio è stato ancora fornito sulle ragioni di questa decisione improvvisa, né sulle eventuali conseguenze legali o tecniche legate all’accaduto.

Una vicenda incredibile quella avvenuta nei cieli di Vestmannaeyjar (Islanda). Un aereo della compagnia Icelandair è infatti sceso a bassa quota per sorvolare la cittadina, generando sconcerto e anche un po' di apprensione. Non si è trattato di un'emergenza, quanto piuttosto del desiderio del pilota, il quale intendeva vedere casa propria dall'alto. Il fatto si è verificato nel corso della giornata di sabato scorso. Protagonista di questo episodio è stato un aereo della Icelandair, partito da Francoforte e diretto a Keflavík. Il comandante era al suo ultimo volo prima della pensione. Così, del tutto arbitrariamente, ha deciso di sorvolare l'isola di Heimaey, sua terra natale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pilota vuole vedere casa sua dall'alto e scende a bassa quota Leggi anche: Iran, così la US Air Force cerca di salvare il pilota disperso: elicotteri a bassa quota, paracadutisti, satelliti e guerra elettronica Le Olimpiadi sorvolate in elicottero: "Io, pilota per la nazionale svizzera. Dall’alto sembrava una cartolina"Dalle vaste e vertiginose montagne del Nepal, passando per i Gran Premi italiani di Formula 1 sino alla copertura aerea del Giro d’Italia.