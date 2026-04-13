Pietro Serafin morto a 24 anni in moto il dolore di amici e colleghi | Eri la nostra vita mancherai ogni giorno

Un giovane di 24 anni è morto in un incidente in moto, suscitando dolore tra amici e colleghi. Le persone che lo conoscevano lo ricordano come una persona entusiasta, energica, schietta e sincera. La notizia ha lasciato un vuoto tra coloro che avevano condiviso momenti con lui, e il suo nome viene spesso associato alle qualità positive che lo caratterizzavano. La comunità si stringe intorno alla perdita di questo giovane.

MESTRE - «Entusiasta, energico, sempre schietto e sincero». Le qualità con cui viene descritto Pietro Serafin sono sempre le stesse, sia che lo raccontino i suoi colleghi di lavoro, sia che a ricordarlo siano i tanti che lo avevano incrociato dentro e fuori dal campo da calcio. Il 24enne che ha perso la vita sabato pomeriggio, in un terribile incidente sulle strade del Bellunese, ha lasciato un segno indelebile in chiunque l’abbia conosciuto, anche solo per poco tempo. «Il tuo sorriso illuminava il bancone dell’hotel. Mancherai, ogni giorno», le parole commosse di Giovanni Baldo, gestore dell’albergo e ristorante Ai Pini di via Miranese, dove Serafin lavorava ormai da tempo come barman.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Pietro Serafin morto a 24 anni in moto, il dolore di amici e colleghi: «Eri la nostra vita, mancherai ogni giorno» Pietro Serafin morto a 24 anni in moto. Era barman all'hotel Ai Pini: «Perso uno di famiglia»MESTRE - La notizia della morte di Pietro Serafin, 24 anni, è arrivata nella serata di ieri come un fulmine nella tranquillità della Gazzera,... Pietro Serafin aveva preso la moto 5 mesi fa. La mamma: «Eri la mia vita»C'era la zia a sostenere e accarezzare mamma Consuelo sulla porta di casa mentre parlava di suo figlio Pietro Serafin di 24 anni, il giovane della...