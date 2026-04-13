Pietro Riva spacca il cronometro | 2h06 | 46 e nuovo record a Rotterdam

Un atleta italiano ha stabilito un nuovo record nella maratona di Rotterdam, completando la corsa in 2 ore, 6 minuti e 46 secondi. La gara si è svolta nel fine settimana, attirando numerosi appassionati e atleti provenienti da diversi paesi. Con questo risultato, l’atleta ha superato il precedente record nazionale, confermando la sua performance tra le migliori in Italia. La competizione ha visto anche la partecipazione di altri corridori di alto livello.

Pietro Riva ha riscritto i vertici della maratona italiana a Rotterdam, segnando un tempo di 2h06:46. Il talento piemontese delle Fiamme Oro ha conquistato l’ottavo posto nella competizione olandese, abbattendo il proprio primato personale stabilito a Valencia nel 2024 con 2h07:37. La progressione tecnica e il valore del cronometro. Il dato numerico che emerge dalla gara definisce una nuova gerarchia per la maratona nazionale. Con questo passaggio sotto la soglia delle 2h07, Riva entra ufficialmente nel ristretto gruppo dei quattro italiani di sempre ad aver registrato prestazioni di questo livello sulla distanza. La prestazione si inserisce in una domenica straordinaria per l’atletica azzurra, che vede il successo di Yeman Crippa a Parigi come preludio a questa nuova conferma ottenuta in Olanda.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pietro Riva spacca il cronometro: 2h06:46 e nuovo record a Rotterdam Maratona, Pietro Riva vola a Rotterdam: 2h06:46 e nuovo primato personale a meno di un anno dall’operazioneIl piemontese delle Fiamme Oro chiude ottavo in Olanda e diventa il quarto italiano di sempre sotto le 2h07. Yeman Crippa punta in alto nella Maratona di Parigi dopo il record nella mezza. Pietro Riva a RotterdamDomenica 12 aprile si preannuncia una giornata estremamente interessante per gli appassionati di atletica leggera e per tanti runners italiani e...