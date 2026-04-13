Piero Marrazzo torna in video anzi no | è giallo sul conduttore ma Raitre è sempre più rossa

Negli ultimi giorni si sono diffuse voci sul possibile ritorno di Piero Marrazzo come conduttore su Rai3, ma la Rai ha ufficialmente smentito queste indiscrezioni. La rete pubblica ha chiarito che Marrazzo non sarà coinvolto in nessuna nuova trasmissione, mentre si registra un rafforzamento della presenza del colore rosso nel palinsesto. La situazione rimane quindi incerta, con polemiche e speculazioni che continuano a circolare intorno al tema.

La Rai smentisce le indiscrezioni sul ritorno di Piero Marrazzo alla conduzione di una nuova trasmissione su Rai3. «In riferimento ai recenti articoli apparsi sugli organi di informazione su un presunto ritorno di Piero Marrazzo con un programma dal titolo “ Le verità nascoste” su Rai 3 – si legge in una nota della Rai – ci corre l’obbligo di smentire tale circostanza. Il programma in questione non è ancora stato definito e men che meno il suo conduttore. Il nome di Marrazzo è stato solo una delle ipotesi nell’ambito di una cerchia molto vasta di possibili conduttori». Dal giallo su Piero Marrazzo ai ruoli chiave in quota Pd. Al di là del giallo su chi condurrà la trasmissione, Marrazzo getta una luce tutta nuova sulla leggenda metropolitana che dipinge la Rai come “TeleMeloni”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Piero Marrazzo torna in video, anzi no: è giallo sul conduttore, ma Raitre è sempre più rossa Leggi anche: BOOM! Piero Marrazzo torna su Rai 3 con Verità Nascoste Piero Marrazzo torna a condurre in tv dopo oltre 10 anni: in prima serata su Rai3 con “Verità nascoste”Il panorama televisivo italiano si appresta a vivere uno dei ritorni più significativi e discussi degli ultimi anni.