Piemonte banda di ladri usa auto come ariete | 4 concessionarie rapite

Nel Piemonte, quattro concessionarie sono state prese di mira in un periodo di due settimane. Gli episodi, messi a segno con rapidi colpi, hanno coinvolto diverse aziende della zona. L’ultimo furto si è verificato tra la notte di sabato 11 e domenica 12 aprile, presso l’Automoto Marco Group situata in corso Orbassano. Le autorità stanno indagando sulle modalità e sui responsabili di questi furti.

Una serie di colpi orchestrati con estrema rapidità ha colpito quattro concessionarie piemontesi nell’arco di soli quindici giorni, culminando nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile con il furto presso l’Automoto Marco Group di corso Orbassano. Il modus operandi della banda, che si muove in gruppi composti da cinque o talvolta sette individui, prevede l’utilizzo di un veicolo rubato come ariete per abbattere i cancelli dei punti vendita, seguiti dal furto di una seconda auto utilizzata poi per spostarsi verso l’obiettivo successivo. Il meccanismo del furto a corso Orbassano e la catena di eventi. L’ultimo episodio rilevante si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato 11 aprile, quando i malviventi hanno scavalcato la recinzione della concessionaria gestita da Giuliana Volonghi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piemonte, banda di ladri usa auto come ariete: 4 concessionarie rapite Auto come ariete. Razzia dei ladri in gioielleriaGioiellerie della provincia nel mirino dei ladri: a neanche 48 ore di distanza dal colpo a Sasso Marconi, avvenuto nella notte tra domenica e lunedì,... Leggi anche: Furti in appartamento, presunta banda di ladri in arresto: in auto gioielli, orologi e 4mila euro