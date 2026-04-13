Un esponente politico ha scritto al governo italiano, chiedendo di applicare le sanzioni europee contro i media associati alla Russia. La richiesta riguarda specificamente l’attuazione delle misure previste dall’Unione Europea e si rivolge alle autorità italiane per un intervento diretto. La comunicazione si inserisce nel quadro delle tensioni tra l’Italia e i media russi, con l’obiettivo di rafforzare le restrizioni previste dal diritto comunitario.

Un richiamo diretto al governo italiano sull’applicazione delle sanzioni europee contro i media legati alla Russia. La vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, ha inviato una lettera aperta alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ai ministri Antonio Tajani e Matteo Piantedosi, denunciando quella che definisce una mancata attuazione concreta delle norme Ue in materia di informazione e propaganda. “Le sanzioni restano sulla carta”: la denuncia. Nel testo, Picierno sottolinea come il quadro normativo europeo sia già chiaro e vincolante. “Il Regolamento (UE) 2022350 e le modifiche al Regolamento (UE) n. 8332014 vietano la trasmissione, la distribuzione e qualsiasi forma di aggiramento delle attività di emittenti come RT, Sputnik e altri organi di informazione sanzionati”, scrive.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Picierno scrive a Meloni: “L’Italia applichi le sanzioni contro i media russi”

Sanzioni e accise, governo diviso. Meloni media ma il tempo stringeLa speculazione sui carburanti e le sanzioni alla Russia fanno accapigliare ancora i due vicepremier.

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