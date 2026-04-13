Piccolo Teatro spazio alla nuova drammaturgia con Bestie e Plot
Dal 16 al 19 aprile, il Piccolo Teatro della Città in via Francesco Ciccaglione presenta due prime italiane assolute, offrendo spazio alla nuova drammaturgia con gli spettacoli
Da giovedì 16 a domenica 19 aprile il Piccolo Teatro della Città, in via Francesco Ciccaglione, ospita due prime italiane assolute. Si tratta degli spettacoli Bestie, pièce scritta da Nicola Alberto Orofino, in cartellone giovedì 16 e venerdì 17 aprile, alle ore 21, e di Plot di Ignacio Tamagno.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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