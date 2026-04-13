Piccoli chef | in provincia di Novara un laboratorio di cucina per i bambini

A partire da giovedì 16 aprile, a Sozzago si svolgerà un laboratorio di cucina gratuito rivolto ai bambini delle classi prima, seconda e terza della scuola primaria. L'iniziativa, che si svolgerà in cinque incontri, è organizzata da un'istruttrice specializzata e mira a coinvolgere i più giovani in attività di preparazione alimentare. L'obiettivo è far scoprire ai bambini le basi della cucina attraverso sessioni pratiche e divertenti.