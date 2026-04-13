Piccoli chef | in provincia di Novara un laboratorio di cucina per i bambini
A partire da giovedì 16 aprile, a Sozzago si svolgerà un laboratorio di cucina gratuito rivolto ai bambini delle classi prima, seconda e terza della scuola primaria. L'iniziativa, che si svolgerà in cinque incontri, è organizzata da un'istruttrice specializzata e mira a coinvolgere i più giovani in attività di preparazione alimentare. L'obiettivo è far scoprire ai bambini le basi della cucina attraverso sessioni pratiche e divertenti.
Diventare mini chef. Appuntamento speciale a Sozzago a partire da giovedì 16 aprile: per cinque appuntamenti Claudia Fonio organizza un laboratorio di cucina gratuito per i bambini delle classi prima, seconda e terza della primaria. Le date sono: 16. 23 e 30 aprile e 7 e 21 maggio dalle 13 alle.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Come educare i bambini alla lettura fin da piccoli: i consigli pratici del pedagogista Daniele Novara per genitoriIl pedagogista Daniele Novara spiega come avvicinare i bambini alla lettura per sviluppare fantasia e vocabolario.
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