Picchiarono e strangolarono il 42enne italiano Andrea Costa in Spagna definitive le condanne per i killer

La Corte suprema spagnola ha confermato le condanne definitive per i tre imputati coinvolti nell’omicidio di un uomo italiano di 42 anni. I giudici hanno stabilito una pena di 17 anni di carcere per ciascuno dei due autori materiali e di circa sette anni e mezzo per la donna che avrebbe collaborato all’omicidio. La vicenda riguarda l’uccisione avvenuta in territorio spagnolo, con le imputate responsabili di aver picchiato e strangolato la vittima.

La Corte suprema spagnola ha confermato le condanne per i tre assassini di Andrea Costa: 17 anni ai due esecutori e 7 anni e 6 mesi alla loro complice. Il 42enne fu ucciso a Gran Canaria nel settembre 2021, lo picchiarono e soffocarono con un lenzuolo.🔗 Leggi su Fanpage.it Le condanne diventano definitive, per il malvivente si aprono le porte del carcereI carabinieri di Cesena, col supporto dei colleghi di Coriano, sono riusciti ad individuare un 34enne catanese sul quale pendeva un ordine di... Minacce a Saviano, definitive le condanne per Bidognetti e avvocatoDefinitive le condanne ad 1 anno e mezzo di carcere per il capoclan di camorra Francesco Bidognetti e 1 anno e due mesi per l’avvocato Michele...