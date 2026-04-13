Piazza risponde a Italia Viva | Parlate di toni cupi? Ricordate il caso Durante?

In risposta alle dichiarazioni di Italia Viva, Piazza ha ricordato il caso di un atto di cyberbullismo anonimo rivolto a un cittadino, sottolineando che l'ex assessora durante la giunta Gattinoni è ancora al centro di polemiche. Mentre Italia Viva fa riferimento ai toni della campagna elettorale della Lega, Piazza ha criticato le posizioni del partito, evidenziando le controversie legate alla figura dell'assessora e alla sua gestione della comunità educante.