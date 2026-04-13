Il Gruppo Natura di Lentiai organizza due eventi dedicati alle piante aliene, specie vegetali non originarie della zona. Venerdì 17 aprile si terrà una conferenza presso la sede della SOMS, mentre domenica 19 aprile è programmata un’escursione ai Laghetti della Rimonta con guide esperte. L’iniziativa mira a approfondire le caratteristiche di queste specie e il loro impatto sull’ambiente locale.

Il Gruppo Natura di Lentiai promuove un doppio appuntamento scientifico e sul campo per affrontare il tema delle specie vegetali non autoctone, con una conferenza prevista per venerdì 17 aprile presso la sede della SOMS e un’escursione guidata domenica 19 aprile ai Laghetti della Rimonta. L’iniziativa mira a svelare i rischi legati alla colonizzazione dei territori da parte di organismi estranei che minacciano l’equilibrio biologico locale. Lungo i margini delle vie di comunicazione o tra la fitta vegetazione, alcune piante si distinguono per colori accesi e strutture morfologiche insolite. Tuttavia, ciò che può apparire come un elemento decorativo del paesaggio nasconde spesso una natura invasiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piante aliene: il pericolo invisibile che minaccia la natura locale

Natura «robotica»: il progetto delle piante che producono energia come pannelli solari (e mangiano lo smog)In principio era l’albero, simbolo immutabile di natura, radicato nel tempo e nel ciclo della vita.

Reggio 2026: la rete invisibile che guida l’economia localeLa cronaca di Reggio Emilia, nel pomeriggio del 25 marzo 2026, registra un fenomeno digitale invisibile ma pervasivo: una rete complessa di fornitori...