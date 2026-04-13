Piacenza miracolo Ganz al 92? | strappa il pareggio allo scadere

Nel finale di partita, il Piacenza Calcio ha raggiunto il pareggio al 92º minuto contro il Sant’Angelo, evitando così una sconfitta che avrebbe inciso sul morale del team. La gara si è conclusa con un risultato che ha sorpreso alcuni spettatori, grazie a un gol arrivato negli ultimi istanti di gioco. La squadra ha mostrato determinazione fino al fischio finale, portando a casa un punto importante.

Il Piacenza Calcio riesce a strappare un pareggio in extremis contro il Sant’Angelo, evitando una sconfitta che avrebbe pesato sul morale della squadra. La sfida, disputata sul campo dei padroni di casa, si è conclusa con il punteggio di 1-1 grazie a un gol di Simone Ganz messo a segno al 92esimo minuto. L’analisi del match: tra dominio locale e colpo allo scadere. Nonostante i primi venti minuti di gara siano stati caratterizzati da una gestione efficace del gioco da parte dei biancorossi, che hanno mostrato le proprie qualità tecniche, l’inerzia della partita è rimasta nelle mani dei padroni di casa per gran parte dell’incontro. Il Sant’Angelo ha infatti esercitato una pressione costante, riuscendo a rompere l’equilibrio alla mezz’ora di gioco con una realizzazione di Rao.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piacenza, miracolo Ganz al 92?: strappa il pareggio allo scadere Miracolo al 95?: il portiere Iannarilli strappa il pareggio all’AvellinoIl pareggio tra Avellino e Catanzaro arriva con un colpo di testa improvviso, firmato dal portiere irpino Antony Iannarilli, proprio al termine del... Montignoso, la doppietta di Bertuccelli strappa il pareggio al 2-2Il pareggio per 2-2 tra il Firenze Ovest e il Montignoso, disputato domenica 12 aprile 2026, ha sancito un equilibrio tecnico che riflette...