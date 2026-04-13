Piacenza Jazz Fest | Paolo Angeli e Redi Hasa in concerto alla Sala dei Teatini

Da ilpiacenza.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 aprile alle 21,15 si tiene un concerto al Teatro dei Teatini di Piacenza, parte del Piacenza Jazz Fest. Sul palco si esibiranno il chitarrista e il pianista, entrambi noti per le loro collaborazioni e stili distintivi. L’evento si inserisce nella programmazione che attraversa vari luoghi e linguaggi musicali, offrendo un’esperienza live con due artisti di rilievo nel panorama jazz.

Prosegue il viaggio del Piacenza Jazz Fest attraverso luoghi e linguaggi con un appuntamento speciale in programma sabato 18 aprile alle ore 21,15 con protagonista il duo formato da Paolo Angeli e Redi Hasa. Per sopraggiunte esigenze tecniche legate all’inagibilità dello spazio originariamente.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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