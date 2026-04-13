Piacenza Jazz Fest | Paolo Angeli e Redi Hasa in concerto alla Sala dei Teatini

Sabato 18 aprile alle 21,15 si tiene un concerto al Teatro dei Teatini di Piacenza, parte del Piacenza Jazz Fest. Sul palco si esibiranno il chitarrista e il pianista, entrambi noti per le loro collaborazioni e stili distintivi. L’evento si inserisce nella programmazione che attraversa vari luoghi e linguaggi musicali, offrendo un’esperienza live con due artisti di rilievo nel panorama jazz.

Prosegue il viaggio del Piacenza Jazz Fest attraverso luoghi e linguaggi con un appuntamento speciale in programma sabato 18 aprile alle ore 21,15 con protagonista il duo formato da Paolo Angeli e Redi Hasa. Per sopraggiunte esigenze tecniche legate all’inagibilità dello spazio originariamente.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Il Piacenza Jazz Fest non si arrende: al Milestone il concerto di Elena Andreoli Sextet con Paolo TomelleriStefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend Sabato 7... Elena Andreoli Sextet con Paolo Tomelleri al Piacenza Jazz Fest 2026: presentazione dell’album Beautiful LoveUn incontro tra eleganza, swing e grande tradizione jazzistica: sabato 7 marzo il Piacenza Jazz Fest 2026 ospita Elena Andreoli Sextet con Paolo...