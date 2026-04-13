In Ungheria si sono concluse le elezioni politiche con la vittoria di Péter Magyar, leader del nuovo partito di centrodestra Tisza. Questa tornata elettorale ha portato alla sconfitta del primo ministro in carica, Viktor Orbán, che aveva guidato il paese per diversi mandati. La vittoria di Magyar segna un cambiamento nel panorama politico nazionale, con il nuovo esecutivo che prenderà il posto di quello uscente.

Con quasi tutti i voti conteggiati, Tisza dovrebbe ottenere 138 seggi, con una maggioranza dei due terzi che permetterà a Magyar di cancellare le riforme costituzionali di Orbán e combattere la corruzione. L’affluenza da record dimostra che per gli elettori ungheresi il voto costituiva un momento di svolta per il paese. “Ce l’abbiamo fatta, Tisza e l’Ungheria hanno vinto”, ha dichiarato Magyar davanti a decine di migliaia di sostenitori in festa a Budapest. “Tutti insieme abbiamo battuto Orbán e liberato l’Ungheria, riappropriandoci del nostro paese”, ha aggiunto. Magyar aveva presentato le elezioni come una scelta tra “est e ovest”, avvertendo gli elettori che Orbán avrebbe allontanato ulteriormente il paese dall’Unione europea (Ue).🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Péter Magyar vince le elezioni in Ungheria, chiudendo l’era di Viktor Orbán

Elezioni in Ungheria 2026, vince Péter Magyar con oltre il 53% su Viktor Orbán: i risultati definitiviPéter Magyar vince le elezioni parlamentari in Ungheria 2026 con oltre il 53% dei consensi, superando Viktor Orbán fermo intorno al 38%.

Ungheria: Da Budapest, le immagini di copertura delle elezioni legislative

Argomenti più discussi: Péter Magyar vince le elezioni in Ungheria, chiudendo l’era di Viktor Orbán; Ungheria: finita l’era Orban, Peter Magyar vince le elezioni; Elezioni in Ungheria, Péter Magyar vince contro Viktor Orbán; L’Ungheria sceglie Magyar, sconfitto Orban. L’Europa tira un sospiro di sollievo.

Péter Magyar ha vinto le elezioni in Ungheria, estromettendo Viktor Orbán dal potere dopo 16 anni. Il nuovo leader ha promesso di rafforzare i legami con l'Ue e la Nato, criticando la corruzione e le politiche del suo predecessore. A Budapest, festeggiamenti i - facebook.com facebook

A Budapest migliaia di persone festeggiano la vittoria di Péter Magyar e del partito Tisza, che ha sconfitto Viktor Orbán dopo 16 anni al potere. Tra bandiere ungheresi ed europee, caroselli e cori, in alcuni video circolati online si sente anche “Bella ciao”, diven x.com