Il 13 aprile 2026, un ex membro di un'organizzazione segreta ha dichiarato di aver contribuito alla caduta di un leader politico di lunga data a Budapest. In un messaggio pubblicato sui social, ha affermato di aver aiutato a sconfiggere un regime autoritario, paragonando la propria azione a quella di Davide contro Golia. Ha parlato di un risultato ottenuto grazie all'impegno collettivo e all'amore come forza motrice.

Budapest, 13 aprile 2026 – "Ce l'abbiamo fatta, abbiamo sconfitto una tirannia. Eravamo Davide contro Golia e alla fine, con il potere dell'amore, abbiamo ottenuto una vittoria storica”. È il nuovo premier ungherese Péter Magyar a condensare in poche frasi la parabola ascendente di un ‘miracolo’ elettorale che ha fatto piazza pulita dei pianti alti della politica ungherese. Ora sarà il “fenomeno Magyar” a tracciare la linea politica dei prossimi anni in Ungheria, che dopo 16 anni esce dal nazionalismo di Viktor Orbàn e si riaffaccia all’Europa. A scalzare Orbàn dal ‘trono’ è stato un suo ex fedelissimo, il rampante avvocato 44enne che in soli due anni è passato dall’essere un ‘ingranaggio del sistema’ a insider pentito che ha sconfitto la macchina conoscendo molto bene i meccanismo dall’interno.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Péter Magyar, l’insider pentito che ha sconfitto il granitico Orban. “Eravamo Davide contro Golia”

Leggi anche: Chi è Peter Magyar, il leader dell’opposizione ungherese che ha sconfitto Orban

Chi è Peter Magyar, il leader del partito Tisza che ha sconfitto Orban alle elezioni in Ungheria45 anni, avvocato ed europarlamentare, il leader del partito di centrodestra Tisza, Peter Magyar ha vinto le elezioni in Ungheria, chiudendo l'era di...