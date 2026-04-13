Pesaro cede il lucernario di un capannone abbandonato a Montefelcino | 16enne cade nel vuoto

A Montefelcino, un ragazzo di 16 anni è caduto da circa otto metri dopo che un lucernario sul tetto di un capannone abbandonato si è rotto. L’incidente si è verificato mentre il giovane si trovava sul tetto dell’edificio, che si trova in condizioni di abbandono e senza alcuna recinzione di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il ragazzo all’ospedale.

Un 16enne cade da 8 metri dopo il cedimento di un lucernario sul tetto di un capannone dismesso a Montefelcino. È grave, è stato trasferito con l'elisoccorso ad Ancona.🔗 Leggi su Fanpage.it Cede il lucernario sul tetto, 16enne cade nel vuoto: gravissimoMontefelcino (Pesaro Urbino), 13 aprile 2026 – E’ salito sul tetto di una fabbrica dismessa con gli amici, poi il cedimento improvviso del lucernario... Dentro al capannone abbandonato per rubare il rame: sorpresi con le mani nel sacco e arrestatiSi è concluso con l’arresto di due persone il tentativo di furto di rame messo in atto nella mattinata di domenica 29 marzo a Ponte a Egola.