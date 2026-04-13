Percorso pedonale sul Tevere parte progetto di rigenerazione | chiusa temporaneamente la passerella di collegamento

Il percorso pedonale lungo il fiume Tevere, tra Ponte Pattoli e Ponte San Giovanni, sta subendo interventi di riqualificazione. Attualmente, la passerella di collegamento è stata chiusa temporaneamente per consentire i lavori di rigenerazione urbana. Questo intervento fa parte di un progetto volto a migliorare la fruibilità e la sicurezza della zona lungo il fiume. Non sono stati comunicati tempi precisi per la riapertura della passerella.

Continua la rigenerazione urbana del percorso ciclopedonale lungo il fiume Tevere, nel tratto compreso fra Ponte Pattoli e Ponte San Giovanni. È prevista la pavimentazione della passerella di collegamento tra le frazioni di Pretola e Ponte Valleceppi. Al fine di consentire i lavori, è stata.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Bocciata la passerella ciclopedonale sul fiume Tevere per il collegamento del centro abitato di Ponte PattoliLa denuncia della consigliera comunale di Fdi, Elena Fruganti; "Bocciata per ragioni politiche ignorando le richieste dei cittadini e la validità... Ponte di Brivio: c'è un progetto per la passerella pedonale, ma servono 8 milioniSi apre uno spiraglio concerto per avere una passerella pedonale sul Ponte di Brivio che sarà progetto di un impegnativo intervento di...