Percorso Mensile Danza Medievale a Napoli

A Napoli si svolge un incontro mensile dedicato alla danza medievale, che unisce musica, canti e movimenti tradizionali. L’evento offre l’opportunità di scoprire e praticare le danze storiche medievali, coinvolgendo partecipanti di diverse età. Ogni appuntamento si concentra sull’approfondimento delle tecniche e delle tradizioni legate a questo stile di danza, creando un momento di condivisione tra appassionati e curiosi.

Partecipa al Percorso di Danza Storica Medievale a Napoli un incontro mensile, tra musica, canti, danze e conoscenza. Livello Base adatto a tutti gli amatori dell'arte, della storia, della musica e soprattutto della danzaProssimo incontroSabato 25 Aprile ore 16.00presso VIC' STREETvia G. Martucci.🔗 Leggi su Napolitoday.it Commercialisti Napoli Nord, al via il video mensile sulle attività dell’OrdineCorbello: “Con ‘ODCEC Recap’ più trasparenza e partecipazione tra gli iscritti” AVERSA – «Con “ODCEC Recap, il Punto del Consiglio” vogliamo offrire...