Percorso di Danza Polinesiana Napoli

A Napoli, si terrà un corso di danza polinesiana presso la sede di via G. Martucci 44. L’evento è organizzato da Dalia Deya e si svolgerà sabato 25 aprile 2026 alle ore 14. La partecipazione richiede prenotazione e si può ottenere chiamando il numero 3387981020. Il percorso si rivolge a chi desidera scoprire e praticare questa danza tradizionale.