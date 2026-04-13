Percorso di Danza Polinesiana Napoli
A Napoli, si terrà un corso di danza polinesiana presso la sede di via G. Martucci 44. L’evento è organizzato da Dalia Deya e si svolgerà sabato 25 aprile 2026 alle ore 14. La partecipazione richiede prenotazione e si può ottenere chiamando il numero 3387981020. Il percorso si rivolge a chi desidera scoprire e praticare questa danza tradizionale.
con Dalia DeyaNAPOLI PRESSOVIC'STREETvia G. Martucci 44 NapoliINFO E PRENOTAZIONE NECESSARIA3387981020SABATO 25 APRILE 2O26 ORE 14.30SABATO 17 MAGGIO 2O26 ORE 14.30.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Percorso Mensile Danza Medievale a NapoliPartecipa al Percorso di Danza Storica Medievale a Napoli un incontro mensile, tra musica, canti, danze e conoscenza.
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