Perché l' Italia frana? | fiumi e clima al centro del secondo incontro di Acquaviva
Giovedì 16 aprile alle 17 si terrà il secondo incontro del progetto di formazione
Giovedì 16 aprile, alle 17, l’Aula Magna dell'Istituto Comprensivo n. 8 di Forlì (viale dell'Appennino 496C) ospita il secondo appuntamento del progetto di formazione "Acquaviva. Fiumi, storie, paesaggi". L'iniziativa, nata dalla collaborazione tra l'Ic 8 e Italia Nostra Forlì, affronta i temi.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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