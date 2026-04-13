Perché l' Italia frana? | fiumi e clima al centro del secondo incontro di Acquaviva

Da forlitoday.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 16 aprile alle 17 si terrà il secondo incontro del progetto di formazione

Giovedì 16 aprile, alle 17, l’Aula Magna dell'Istituto Comprensivo n. 8 di Forlì (viale dell'Appennino 496C) ospita il secondo appuntamento del progetto di formazione "Acquaviva. Fiumi, storie, paesaggi". L'iniziativa, nata dalla collaborazione tra l'Ic 8 e Italia Nostra Forlì, affronta i temi.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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