Perché la foto di Melania Trump che bacia Jeffrey Epstein è falsa

Un'immagine diffusa sui social mostra la First Lady mentre sembra baciare sulla guancia Jeffrey Epstein, il finanziere morto nel 2019. Il collage di foto ha attirato l’attenzione di molti utenti, ma le analisi tecniche hanno dimostrato che la foto è stata modificata o creata digitalmente. Nessuna delle immagini è autentica o rappresenta un episodio reale, e sono state smascherate come false.

Circola sui social un collage di immagini che ritrae Melania Trump insieme a Jeffrey Epstein. In uno degli scatti, la First Lady sembra baciare sulla guancia il finanziere morto suicida nel 2019. Il post viene utilizzato per sostenere che Melania abbia mentito sulla natura dei suoi rapporti con Epstein. Tuttavia, la foto del bacio è un falso generato con l’intelligenza artificiale e non esiste alcun riscontro documentale di tale immagine negli atti ufficiali o negli “Epstein files”. Per chi ha fretta. L’immagine circola per smentire le dichiarazioni rilasciate da Melania Trump il 9 aprile 2026, in cui negava ogni legame con Epstein.. La foto in cui Melania Trump bacia Jeffrey Epstein è falsa ed è stata generata tramite AI.🔗 Leggi su Open.online Melania Trump smentisce qualunque legame con Jeffrey Epstein“Le bugie sui miei presunti legami con l’orribile Epstein devono finire oggi”, ha dichiarato Melania Trump, leggendo una dichiarazione e rifiutando... La foto del 1997 con Trump ed Epstein è falsaDiverse condivisioni Facebook stanno diffondendo un’immagine, che circola anche su X, dove si vede Donald Trump in posa assieme a Jeffrey Epstein...