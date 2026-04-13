Perché il censimento dell’India è un evento storico

In India sono cominciate le operazioni per il censimento più grande del mondo, il primo in 15 anni. Le attività coinvolgono milioni di operatori che raccolgono dati sulla popolazione, gli alloggi e le caratteristiche demografiche del paese. Questo processo si svolge in diverse fasi e si prevede che durerà diversi mesi. Il censimento rappresenta un momento importante per raccogliere informazioni aggiornate sulla composizione della nazione.

In India sono iniziate le operazioni per realizzare il censimento più grande del mondo. Si tratta di un evento a suo modo storico, visto che si tratta del primo conteggio della popolazione del Paese effettuato negli ultimi 15 anni. Sarebbe però un errore pensare che questo processo estremamente lungo e complicato serva soltanto a contare il numero degli abitanti di una popolazione che ha sfondato il tetto di 1,47 miliardi di persone. Le autorità porranno infatti ben 33 domande ai cittadini per conoscere il loro stile di vita e tracciare un quadro, non solo demografico ma anche socio-economico. Più di 3 miliardi di funzionari saranno...🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Perché il censimento dell’India è un evento storico Perché si dice “Andare a Canossa”? L’espressione è legata a un evento storico importanteL’espressione “andare a Canossa” viene spesso utilizzata per indicare un atto di sottomissione umiliante, una richiesta di perdono formulata in... Leggi anche: “La madre di tutti gli accordi”: UE e India fanno la pace commerciale dopo 20 anni, perché è un passo storico? He Never Stepped Foot in India. Then He Divided It.