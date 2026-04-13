Un'analisi condotta da esperti di una banca internazionale svela che cercare di prevedere i momenti migliori per comprare o vendere asset finanziari può portare a risultati peggiori rispetto a una gestione costante degli investimenti. Secondo lo studio, tentare di azzeccare il momento giusto si traduce spesso in performance inferiori rispetto a strategie di investimento più regolari e pianificate nel tempo. Questi dati si basano su un’ampia analisi dei comportamenti di mercato e delle performance storiche.

Un’analisi condotta dagli esperti di ING rivela come tentare di prevedere i momenti esatti di acquisto o vendita di un asset finanziario possa portare a risultati inferiori rispetto a una gestione costante e metodica dei risparmi. I dati mostrano infatti che il tentativo di azzeccare il momento giusto per entrare o uscire dal mercato è spesso fallimentare, specialmente quando si reagisce a eventi geopolitici o notizie macroeconomiche che il mercato ha già ampiamente incorporato nei prezzi. L’illusione del profitto immediato tra oro e settore della difesa. Le dinamiche recenti sui mercati internazionali offrono una lezione pratica sulla difficoltà di agire in risposta alle notizie dell’ultimo minuto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perché azzeccare il momento del mercato è un errore: la verità

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