Dopo un lungo periodo di attese, i fan di Euphoria si chiedono perché ci sia stato così tanto ritardo tra una stagione e l’altra. La produzione ha affrontato numerosi ostacoli, tra cui scomparse di personaggi, scioperi del personale, problemi legati alla programmazione e tensioni interne. Questi fattori hanno contribuito a ritardare la realizzazione della nuova stagione, lasciando molti spettatori in attesa di nuovi episodi.

In quattro anni possono succedere molte cose, e nel caso di Levinson e del suo cast si tratta di un eufemismo. Dopo aver girato due stagioni della serie di successo che ha lanciato una mezza dozzina di carriere, ha vinto diversi Emmy ed è diventata tema di conversazione collettivo per la sua narrazione audace e le interpretazioni estreme dei suoi attori, Euphoria ha incontrato un ostacolo. «Il fatto che siamo davvero qui e siamo riusciti a portare a termine questa stagione è a dir poco un miracolo», ha detto Levinson salutando il pubblico al TCL Theater di Hollywood. Tutte le star della serie (Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Maude Apatow e Alexa Demie) erano presenti.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Perché abbiamo dovuto aspettare tanto per una nuova stagione di Euphoria

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Riassunto Euphoria - Stagione 1