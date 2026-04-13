Pensioni scuola 2027 l’anomalia che rischia di far slittare la pensione di un anno
Un aggiornamento sulle pensioni del settore scuola prevede un aumento dell’età pensionabile di un mese nel 2027. Tuttavia, questa modifica potrebbe portare a uno slittamento della data di uscita dal lavoro di un anno per alcuni pensionandi. La questione riguarda un’eventuale anomalia legata alle modalità di calcolo e ai tempi di maturazione dei requisiti pensionistici. La normativa attuale potrebbe quindi influenzare le date di fine carriera di alcuni insegnanti.
L'aumento dell'età pensionabile di 1 mese potrebbe comportare, in alcuni casi, lo slittamento della pensione di un anno. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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