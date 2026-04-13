Pensioni e lavoro 2026 | L’Italia che non arriva a fine mese parla Damiano

Un ex ministro del lavoro ha rilasciato un’intervista al Quotidiano Nazionale, dalla quale si evidenzia come il lavoro attuale non assicuri di non trovarsi in difficoltà economiche. L’intervista, condotta dalla collega Veronica Passeri, si concentra su pensioni e mercato del lavoro nel 2026 e descrive una situazione in cui molte persone fanno fatica a fine mese. Le sue parole sottolineano le sfide di chi lavora senza però riuscire a garantirsi un sostentamento stabile.

In questo articolo riprendiamo alcuni passi salienti dell’intervista che l’ex ministro del Lavoro Cesare Damiano ha rilasciato alla Collega Veronica Passeri del Quotidiano Nazionale, da dove si evince sempre più come il lavorare oggi non garantisca l’essere immuni da uno stato di povertà. Purtroppo sempre più spesso i lavori risultano essere precari e sottopagati e la tanto osannata flessibilità e la globalizzazione non hanno portato ai risultati sperati, ma anzi hanno indebolito e di molto la posizione dei lavoratori, specie di quelli più giovani che faticano ad arrivare alla fine del mese. In uno scenario di questo tipo risulta quasi.🔗 Leggi su Pensionipertutti.it Pensioni e lavoro 2026: L’Italia che non arriva a fine mese, DamianoIn questo articolo riprendiamo alcuni passi salienti dell’intervista che l’ex ministro del Lavoro Cesare Damiano ha rilasciato alla Collega Veronica... Pensioni 2027-2028: +1 mese di lavoro per uscire primaIl 2027 e il 2028 segneranno una svolta decisiva per i piani di pensionamento in Italia, con un aumento dei requisiti contributivi che impatterà...