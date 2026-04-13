Pd Avellino riuniti per non decidere | il partito che rinvia anche il rinvio

Nell’area politica di Avellino si è svolta una riunione del Partito Democratico, durante la quale si è deciso di rinviare ancora una volta le decisioni sul futuro del gruppo. La riunione si è conclusa senza una presa di posizione definitiva, con i membri che hanno preferito rimandare ulteriormente le scelte importanti. La conferenza si è svolta in un clima di attesa, senza annunci ufficiali sulla prossima convocazione o sui temi ancora aperti.