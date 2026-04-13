Patente italiana revocata da 12 anni ne acquista una falsa | arrestata

Il 10 aprile, a Este, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato una donna di 42 anni residente in città. La donna era in possesso di una patente italiana falsa, nonostante da 12 anni avesse la patente revocata. Durante i controlli, è stato accertato che la patente era stata ottenuta illegalmente tramite documenti falsi validi per l’espatrio. Sono stati inoltre trovati altri documenti di identità contraffatti.

Il 10 aprile ad Este i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un 42enne residente ad Este, poiché ritenuto responsabile dei reati di possesso di documenti di identificazione falsi validi per l’espatrio e uso di atto falso. L’operazione è nata da un.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Ha la patente sospesa, ne esibisce una falsa emessa in Polonia: scoperto e denunciato Alla guida con la patente revocata da sei anniAlla guida con la patente revocata dal 2020, fugge a un controllo della polizia locale di Jesolo: multa e veicolo sottoposto a fermo per 3 mesi.