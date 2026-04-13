Passi di pace | i sentieri della misericordia illuminano il centro storico

Nel centro storico si è svolta ieri la “Giornata della misericordia” organizzata dalla Chiesa, con incontri e testimonianze su temi come accoglienza, immigrazione, malattia, legalità, donna e politica, guerra e bambini. L’evento ha visto la partecipazione di diverse persone che hanno condiviso le proprie esperienze e riflessioni, creando un momento di confronto sul senso di misericordia nella società contemporanea.