Passi di pace | i sentieri della misericordia illuminano il centro storico
Nel centro storico si è svolta ieri la “Giornata della misericordia” organizzata dalla Chiesa, con incontri e testimonianze su temi come accoglienza, immigrazione, malattia, legalità, donna e politica, guerra e bambini. L’evento ha visto la partecipazione di diverse persone che hanno condiviso le proprie esperienze e riflessioni, creando un momento di confronto sul senso di misericordia nella società contemporanea.
Riflessioni e testimonianze su accoglienza e immigrazione, malattia, legalità, donna e politica, guerra e bambini hanno animato la “Giornata della misericordia” voluta dalla Chiesa, svoltasi ieri. Il centro storico cittadino ha ospitato la "Camminata della pace sui sentieri della misericordia".🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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