Parole Trump sul Papa Conte | Pagina triste Mala tempora currunt – Il video

Il video diffuso mostra le parole di una figura politica che commenta una recente dichiarazione sul Papa, definendo la situazione una pagina triste. Un altro esponente ha commentato la vicenda con un’affermazione che richiama tempi difficili. La registrazione è stata diffusa da un’agenzia di stampa e risale al 13 aprile 2026. Entrambi i commenti sono stati pronunciati a Roma e sono stati pubblicati online poco dopo l’evento.

Per due anni il titolo Leonardo è stato da record in borsa, nell’ultimo anno no. Ecco i numeri veri e le esigenze di ReArm Ue che hanno convinto Giorgia Meloni a cambiare Roberto Cingolani Genova, la sindaca Silvia Salis balla a ritmo di techno: «Noi la città più vecchia d’Europa? Bisogna farla vivere» – Il video Niente soldi al docufilm su Regeni (e a quello di Veltroni) e nemmeno alle Winx, la serie animata italiana più diffusa al mondo. Il produttore Igino Straffi ad Open: «Mai accaduto in 20 anni» Il governo va in tilt sul caro carburanti. Salvini: «Urso convochi i petrolieri». E il ministro gli risponde: «No, i prezzi sono in calo»🔗 Leggi su Open.online Mala tempora curruntViviamo un tempo in cui di rassicurante c’è veramente poco, pochissimo, quasi nulla. Parole Trump su Papa, Tajani: Leone è uomo forte, grandissimo rispetto per lui – Il video(Agenzia Vista) Beirut, 13 aprile 2026 "Io nutro grandissimo rispetto nei confronti del Santo Padre.