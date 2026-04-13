Parole Trump su Papa Tajani | Leone è uomo forte grandissimo rispetto per lui – Il video

Durante un evento a Beirut, un rappresentante ha espresso un grande rispetto nei confronti del Papa, definendolo una persona forte e determinata. Ha sottolineato che fin dalla sua elezione, il Papa si è concentrato su temi di fede e pace. Un video ha ripreso le sue dichiarazioni, che hanno suscitato attenzione tra i presenti. La frase è stata pronunciata durante un discorso pubblico, senza ulteriori commenti o opinioni.

(Agenzia Vista) Beirut, 13 aprile 2026 "Io nutro grandissimo rispetto nei confronti del Santo Padre. Un uomo forte, determinato, che parla di fede, parla di pace fin dal giorno in cui è stato eletto Papa. Credo e condivido profondamente il suo pensiero, lo dico da cristiano, quando dice che la pace è un fatto che riguarda ciascuno di noi, l’impegno di ciascuno di noi", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a Beirut. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Per due anni il titolo Leonardo è stato da record in borsa, nell’ultimo anno no. Ecco i numeri veri e le esigenze di ReArm Ue che hanno convinto Giorgia Meloni...🔗 Leggi su Open.online

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