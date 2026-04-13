Parma-Napoli | gol e highlights

La partita tra Parma e Napoli è iniziata subito con ritmo elevato, con diverse occasioni da entrambe le squadre. Nel corso dei 90 minuti si sono visti vari episodi di gioco intenso, con alcune proteste e interventi duri. Alla fine, il risultato è stato un pareggio, lasciando entrambe le formazioni con sensazioni contrastanti. Gli highlights mostrano i momenti più significativi dell’incontro, tra gol e azioni decisive.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Una partita intensa, sporca, combattuta. Parma-Napoli è tutto questo: un match che si accende dopo pochi secondi e che si chiude con un pareggio che lascia sensazioni opposte. I ducali partono fortissimo, colpendo a freddo dopo appena mezzo minuto con Strefezza e costruendo subito il copione ideale: difesa bassa, compattezza e sacrificio. Il Napoli reagisce, prende il controllo del gioco e schiaccia il Parma nella propria metà campo. Possesso, pressione, cross: gli uomini di Conte provano in tutti i modi a sfondare, ma trovano davanti un muro organizzato e difficile da superare.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Parma-Napoli: gol e highlights Serie A, Parma-Juventus 1-4. Bianconeri travolgenti: gol e highlightsLa Juventus espugna il Tardini con una prestazione autoritaria e supera il Parma per 4-1. Leggi anche: Serie A, Torino-Parma 4-1. Granata travolgenti: gol e highlights Parma-Napoli 1-1: gol e highlights | Serie A