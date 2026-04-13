Parliamone – Un libro una visione | Distanza di sicurezza di Samanta Schweblin

È stato pubblicato un nuovo progetto che coinvolge un libro e una riflessione condivisa. La voce narrante è di Antonino J. Luzzi, mentre Michela Farina legge un testo di Samanta Schweblin intitolato

Parliamone, un invito, un imperativo. La voce è di Antonino J. Luzzi. Michela Farina legge Samanta Schweblin – Distanza di sicurezza. Traduzione di Roberta Bovaia, Edizioni SUR, 2020 Ascolta la recensione. Libri e visioni? Parliamone. Samanta Schweblin, classe 1978, autrice argentina originaria di Buenos Aires, si impone all’attenzione nel 2014 con il suo primo romanzo, Distancia de rescate, un breve libro da sogno, o meglio da incubo, dai tratti cortazáriani. Per l’edizione italiana SUR, del 2020, Roberta Bovaia traduce il titolo alla lettera, Distanza di sicurezza, che la protagonista Amanda spiega come “la distanza variabile che mi separa da mia figlia, e passo metà del tempo a calcolarla, anche se poi rischio sempre più del dovuto”.🔗 Leggi su Bergamonews.it Samanta Schweblin, tentativi di risalire dal fondo del lagoScrittrici argentine Il ritmo sincopato della prosa intreccia visioni gravide di rimandi simbolici: «Il buon male», raccolta di sei racconti, dove... Leggi anche: “La visione di Giorgia”: negli Usa esce il secondo libro di Meloni. Prefazione del vicepresidente Vance