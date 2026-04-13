Parigi-Roubaix van der Poel non può usare la bici di Philipsen | è la fine di un'era nel ciclismo

Durante la Parigi-Roubaix, nel tratto della Foresta di Arenberg, il corridore dell'Alpecin ha dovuto interrompere la gara perché non ha potuto utilizzare la bicicletta del suo compagno di squadra Philipsen, essendo incompatibile per tecnologia e biomeccanica. Questa situazione ha attirato l'attenzione sul fatto che, per la prima volta, un atleta non ha potuto continuare la corsa con la propria bicicletta, segnando un cambiamento nel modo di affrontare le competizioni.

Ciò che è accaduto alla Foresta di Arenberg a Mathieu van der Poel è stato emblematico per tutto il ciclismo: il capitano dell'Alpecin non ha potuto proseguire sulla bicicletta del compagno di squadra Philipsen perché incompatibile per tecnologia e biomeccanica. Decretando l'addio ufficiale a gesti epici che in passato hanno fatto la storia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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