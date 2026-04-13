Parigi-Roubaix 2026 Pogacar non vince ma firma comunque un record senza eguali

Il ciclista sloveno ha partecipato alla Parigi-Roubaix 2026, una delle classiche più dure del calendario, senza riuscire a salire sul podio. Nonostante ciò, ha stabilito un record che nessun altro atleta aveva raggiunto prima d’ora durante questa corsa. La gara si è svolta il 13 aprile tra le strade del nord della Francia, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Roma, 13 aprile 2026 - Quando non vince è sempre una notizia: quando non va a podio lo è ancora di più. Il protagonista è Tadej Pogacar, battuto nello sprint finale da Wout Van Aert alla Parigi-Roubaix 2026 dopo aver forato per tre volte: mai come in questo caso una piazza d'onore, tra l'altro bissando il risultato del 2025, che da un lato pone fine al sogno di centrare due possibili primati (uno in solitaria) ma che dall'altro continua una striscia da primato senza eguali. Il record di Pogacar (nonostante la mancata vittoria). Prima dell' Inferno del Nord, lo sloveno era reduce da 7 gare vinte di fila: la prova in linea del Mondiale di Kigali 2025, la medesima agli Europei della Drome-Ardèche 2025, la Tre Valli Varesine 2025, il Giro di Lombardia 2025, la Strade Bianche 2026, la Milano-Sanremo 2026 e il Giro delle Fiandre 2026.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Parigi-Roubaix 2026, Pogacar non vince ma firma comunque un record senza eguali Van der Poel o Pogacar? Chi dei due vincerà la Parigi-Roubaix 2026 entrerà comunque nella storiaDomenica sul pavé del Nord, si consumerà una storica edizione della Parigi-Roubaix che vivrà un nuovo capitolo della eterna sfida tra Van der Poel e... Parigi-Roubaix 2026: che spettacolo all’Inferno del Nord. Pogacar per il record, Ganna ci provaTutto pronto per l’Inferno del Nord, domenica sarà spettacolo sulle strade francesi con la Parigi-Roubaix. Tadej pogacar onto the cobbles of Roubaix #tadejpogacar #cycling #shorts #ciclismo #champion Argomenti più discussi: Pogacar alla Roubaix: la sfida finale per entrare nella leggenda del ciclismo; Van Aert vince la Parigi-Roubaix, secondo Pogacar; Di nuovo Pogacar contro van der Poel, Ganna outsider: la guida completa; Wout van Aert ha vinto la Parigi Roubaix 2026 battendo in volata il migliore Tadej Poga?ar | Risultati e ordine d'arrivo. Alla Parigi-Roubaix di quest’anno, più dei protagonisti attesi alla vigilia come Mathieu Van der Poel e Tadej Pogacar, piegati da una giornata perfetta di Wout van Aert, a prendersi la scena sono state le forature. - facebook.com facebook Che emozione per van Aert Il belga, commosso, ha dedicato la vittoria al giovane belga Michael Goolaerts che l’8 aprile 2018, proprio durante la Parigi-Roubaix, fu colpito da un arresto cardiaco nel settore di pavé di Briastre Questa vittoria nel 2026 rappr x.com