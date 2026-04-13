Parcheggio moto a Lecco Losi | Piazza Affari vuota e centro più deserto
In città, il parcheggio per moto in piazza Affari appare vuoto e il centro si presenta più deserto rispetto al passato. La situazione è stata commentata dal rappresentante di un'associazione di categoria, che ha definito la presenza di motocicli molto limitata. La decisione di modificare le aree di sosta ha suscitato reazioni contrastanti tra i residenti e gli operatori commerciali, mentre le autorità locali continuano a gestire le variazioni sul tema.
E niente, non ce la possono fare. Nell'imbarazzante e dannosa opera di rieducazione dei Lecchesi, la giunta di sinistra — Gattinoni e Zuffi meritano la citazione ad honorem — colleziona l'ennesima scapottata.Chiudono il parcheggio delle macchine per darlo alle moto: un piazzale chiuso, anonimo.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Parcheggio Piazza Affari riservato alle moto, Carlo Piazza: "Di follia in follia"L’ennesima decisione dell’Amministrazione comunale lascia perplessi e penalizza ancora una volta i cittadini lecchesi.
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