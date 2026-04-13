Parcheggio moto a Lecco Losi | Piazza Affari vuota e centro più deserto

In città, il parcheggio per moto in piazza Affari appare vuoto e il centro si presenta più deserto rispetto al passato. La situazione è stata commentata dal rappresentante di un'associazione di categoria, che ha definito la presenza di motocicli molto limitata. La decisione di modificare le aree di sosta ha suscitato reazioni contrastanti tra i residenti e gli operatori commerciali, mentre le autorità locali continuano a gestire le variazioni sul tema.