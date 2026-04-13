Parcheggi moto in piazza Affari Rete per Lecco | Ennesima infelice improvvisata

Una discussione sulla gestione dei parcheggi per moto in piazza Affari ha suscitato polemiche tra i rappresentanti della Rete per Lecco. Secondo quanto dichiarato, si tratta di un’ulteriore decisione improvvisa e poco pianificata che, a loro avviso, peggiora le condizioni di vivibilità della città. La critica si aggiunge a una serie di interventi amministrativi considerati poco efficaci e che, secondo i cittadini, contribuiscono a rendere l’ambiente urbano meno accogliente.

Questa amministrazione ci ha ormai abituati a giri di valzer che non ci stupiscono più, ma continuano a rendere sempre più invivibile la nostra città.Un mese fa avevamo denunciato il caos derivato dall'eliminazione di posti auto e moto sul lungolago, e l'amministrazione era corsa goffamente ai.🔗 Leggi su Leccotoday.it Parcheggi lungolago, Forza Italia Lecco: "Ennesima gestione improvvisata, presa in giro"La riorganizzazione della sosta sul lungolago annunciata dall'assessore Renata Zuffi appare come l'ennesimo esempio di una gestione improvvisata... Parcheggi moto a Lecco, Fortino (Rete per Lecco): "Risultato raggiunto, tornano gli stalli. Ma..."Dopo aver denunciato il caos scatenato dall'eliminazione dei parcheggi delle moto, apprendiamo con soddisfazione che l'amministrazione comunale ha...